В Загатале угарным газом отравились 4 члена одной семьи

В Загатале зафиксирован случай отравления.

Как сообщает АПА, инцидент произошёл минувшим вечером в 22:00 по адресу: улица Араблинского, 50.

Сура Самедова (1960 г.р.), Ирана Самедова (1994 г.р.), И.С. (2020 г.р.) и Э.С. (2024 г.р.), были госпитализированы в первое отделение скорой медицинской помощи Загатальской центральной районной больницы (ЦРБ) с симптомами интоксикации.

При обследовании выяснилось, что все четыре члена одной семьи, включая двух детей, отравились угарным газом. После оказания необходимой медицинской помощи Ирана Самедова и её дети были выписаны домой, так как их состояние было оценено как удовлетворительное

Сура Самедова продолжает лечение в ЦРБ, её состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту происшествия ведётся расследование.