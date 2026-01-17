СМИ: Трампа «воодушевила» операция в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп "воодушевлен" успешной военной операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и не отступит от агрессивной внешней политики, присущей американскому лидеру с начала 2026 года.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советников американского лидера. По их информации, Трамп неоднократно рассказывал подробности рейда по захвату Мадуро, называя элитный отряд "Дельта", ответственный за операцию в Каракасе, "крутыми парнями". Трамп убежден, что противники боятся и уважают США, уверен, что законодатели от Республиканской партии не воспрепятствуют потенциальным военным операциям в будущем, утверждают источники WSJ.

Газета отмечает, что агрессивная политика администрации президента США негативно сказалась на рейтинге Трампа. Республиканцы опасаются, что демократы смогу вернуть контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре, что даст им право на проведение расследований в связи с действиями американского лидера.

Источник: ТАСС