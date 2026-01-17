Раненного в ДТП сына Рамзана Кадырова доставили в Москву

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама вывезли из Грозного в Москву после ДТП, в которое попал его кортеж. Об этом сообщает издание «Фортанга» со ссылкой на источники.

Издание обратило внимание на самолет Ан-148-100ЕМ МЧС России, вылетевший из Грозного вечером 16 января — информация о нем появилась в сервисе FlightRadar. Самолет Ан-148-100ЕМ используется как «летающий госпиталь»: он оснащен шестью лежачими местами для больных и медицинскими модулями для оказания помощи в полете.

Как обратило внимание «Агентство», по информации онлайн-карт на месте предполагаемого ДТП в центре Грозного перекрыты дороги, а у республиканской больницы, куда, предположительно, доставили Адама Кадырова сначала, скопились большие пробки.

Вслед за санитарным самолетом в московском аэропорту Внуково приземлился также личный Airbus Рамзана Кадырова.

Издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники сообщило, что 18-летний Адам Кадыров сам управлял автомобилем, который шел первым в кортеже и двигался на очень высокой скорости. По данным издания, машина врезалась в ограждение. Один из источников «Кавказ.Реалии» утверждал, что сын главы Чечни пришел в себя, и медики не видят угрозы для его жизни. Вместе с врачами его доставили в аэропорт Грозного.

Источник: The Insider