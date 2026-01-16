 Park Cinema прекратил показы фильма «Səkkiz» | 1news.az | Новости
Park Cinema прекратил показы фильма «Səkkiz»

First News Media22:57 - 16 / 01 / 2026
Park Cinema прекратил показы фильма «Səkkiz»

Park Cinema прекратил показы многосерийного художественного фильма «Səkkiz».

Об этом сообщается на странице кинотеатра в соцсети İnstagram.


Напомним, что ранее пресс-служба Аудиовизуального совета сообщает, что 10 января в эфире канала с 23:00 до 23:55 в сериале «Səkkiz» (режиссер и исполнитель главной роли Хикмет Рагимов – прим. ред.) один из персонажей использовал выражения с нецензурной лексикой, и во время трансляции они не были отредактированы техническими средствами.

Таким образом, было зафиксировано нарушение статьи 14.1.6 Закона «О медиа» (запрет на использование слов и выражений непристойного содержания, в том числе ругательств, а также соответствующих жестов), что было подтверждено специалистами Аудиовизуального совета.

С учётом вышеизложенного члены Аудиовизуального совета приняли решение применить санкции к каналу ARB и приостановить его вещание на 3 часа 15 января.

Трансляция сериала Хикмета Рагимова «Səkkiz» с нецензурной лексикой привела к приостановке эфира ARB - ВИДЕО

