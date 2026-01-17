Moody’s обнародовало прогноз по экономическому росту в Азербайджане

Экономика Азербайджана в 2025 году сохранила положительную динамику роста, несмотря на снижение мировых цен на нефть.

Об этом заявили в международном рейтинговом агентстве "Moody’s Ratings".

Отмечается, что темпы роста, однако, замедлились по сравнению с 2024 годом.

За первые одиннадцать месяцев реальный ВВП в годовом выражении увеличился на 1,6%, а по итогам всего года рост, как ожидается, составит около 1,5%. Данный показатель отражает то, что устойчивость ненефтяного сектора частично компенсирует продолжающееся сокращение в нефтегазовой отрасли.

По оценке "Moody’s", смягчение нефтяных цен и рост государственных расходов приведут к снижению консолидированного фискального профицита в 2025 году (включая Нахчыванский регион, социальные фонды и SOFAZ) примерно до 2,4% ВВП, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 4%. На фоне ускорения бюджетных расходов на инфраструктуру, восстановительные проекты и социальные программы в государственном бюджете может сформироваться умеренный дефицит.

Источник: AПА-Экономикс