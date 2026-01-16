 В Госфонде соцзащиты произведено новое назначение | 1news.az | Новости
В Госфонде соцзащиты произведено новое назначение

23:40 - 16 / 01 / 2026
В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Baku.ws, соответствующим решением Айгюль Рахиб гызы Сафарли назначена начальником департамента по общим делам Центрального филиала ГФСЗ по службе снабжения и архиву.

Ранее А.Сафарли работала директором 2-го Лянкяран-Астаринского регионального филиала Госфонда (по Масаллинскому, Джалилабадскому, Ярдымлинскому районам).

