В Госфонде соцзащиты произведено новое назначение

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Baku.ws, соответствующим решением Айгюль Рахиб гызы Сафарли назначена начальником департамента по общим делам Центрального филиала ГФСЗ по службе снабжения и архиву.

Ранее А.Сафарли работала директором 2-го Лянкяран-Астаринского регионального филиала Госфонда (по Масаллинскому, Джалилабадскому, Ярдымлинскому районам).