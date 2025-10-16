Мексиканский шанс олимпийских чемпионов

Конец недели ознаменуется для команды Азербайджана по дзюдо выступлением на Гран-При, который стартует уже завтра в мексиканской Гвадалахаре.

В заявку вошли 11 наших спортсменов, среди них есть и те, кто не боролся на Гран-При Лимы, завершившемся несколько дней назад. Это Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).

На татами в Гвадалахаре выйдут олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Всего на Гран-При выступят 235 дзюдоистов из 34-х стран.

Ниджат