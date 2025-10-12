В Пираллахи состоялся национальный чемпионат по триатлону - ФОТО

В парке Нарекенд в Пираллахи прошел чемпионат страны по триатлону, организованный Министерством молодёжи и спорта и Федерацией триатлона Азербайджана.

Как сообщили в Федерации триатлона Азербайджана, в соревнованиях приняли участие более 100 профессиональных и юношеских спортсменов разных возрастных групп.

Дети соревновались на суперспринтерской дистанции (плавание 375 метров, велогонка 8 километров и бег 2 километра). Взрослые соревновались на спринтерской дистанции (плавание 750 метров, велогонка 20 километров и бег 5 километров).

Среди мужчин победу одержал Али Рзазаде. Тамерлан Мусаев завоевал серебро, а Турал Атакишиев – бронзу.

В женском зачёте Лейла Абдулазизова заняла 1-е место, а Клара Марешова – 2-е.

Победители были награждены медалями и денежными призами.