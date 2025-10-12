«Карабах» поднялся на 14 строчек в рейтинге IFFHS

Футбольный клуб «Карабах» совершил подъем еще на 14 строчек в рейтинге Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS).

Как сообщает Apasport.az, чемпион Азербайджана поднялся с 96-го на 82-е место. Команда имеет в активе 171 очко.

Среди других азербайджанских клубов «Сабах» (81 очко) поднялся с 302-го на 296-е место, «Араз-Нахчыван» (66,5 очка) опустился с 355-го на 391-е, а «Зиря» (65,5 очка) – с 380-го на 407-е место.

Рейтинг, в который вошли 501 клубов, возглавляет французский ПСЖ (537 очков).