Концепция «15-минутного города» и «зеленая сеть»: В Зангилане внедряют новое градостроительство

Зангилан развивается по принципу «15-минутного города».

Как передаёт корреспондент 1news.az из Ханкенди, об этом заявила партнёр и сооснователь компании «SA Partners» Дунья Ковар-Бинггели, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме, проходившем в Ханкенди.

По её словам, основная цель градостроительных проектов на освобождённых территориях заключается в формировании устойчивых к климатическим изменениям городов, где будет обеспечен баланс между природой и деятельностью человека.

«Генеральный план Зангилана разработан с учётом создания безопасной, комфортной для жизни и устойчивой городской среды. Мы использовали концепцию «15-минутного города» при планировании», - отметила Ковар-Бинггели.

Она подчеркнула, что основой градостроительной концепции Зангилана стала идея «зелёной и голубой сети», предполагающая создание парков, природных вентиляционных коридоров и зелёных зон.

Также, по её словам, в Азербайджане впервые реализуются такие архитектурные решения, как школа круглой формы и типовые жилые здания нового поколения.

«Эти проекты направлены не только на устойчивость к климатическим условиям, но и способствуют социальной интеграции местных сообществ», - добавила она.

Ковар-Бинггели отметила, что аналогичный подход используется и при развитии Кельбаджара, где проекты адаптированы к горному ландшафту, а архитектура органично сочетается с зелёными пространствами.