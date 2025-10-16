Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Завершилась церемония прощания с народным артистом, таристом Рамизом Гулиевым.

Как сообщает Oxu.Az, траурное мероприятие состоялось в Международном центре мугама.

В церемонии прощания с таристом приняли участие близкие покойного, друзья и коллеги по искусству, а также представители общественности.

Артиста проводили в последний путь под аплодисменты.

Его тело будет предано земле на II Аллее почетного захоронения.

15 октября в возрасте 78 лет не стало народного артиста Азербайджана, выдающегося тариста Рамиза Гулиева.

Церемония прощания с народным артистом Р.Гулиевым проходит в Международном центре мугама - Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почётного захоронения в Баку.

Allah rəhmət eləsin!

Фото: Trend.az