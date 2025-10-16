Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Завершилась церемония прощания с народным артистом, таристом Рамизом Гулиевым.
Как сообщает Oxu.Az, траурное мероприятие состоялось в Международном центре мугама.
В церемонии прощания с таристом приняли участие близкие покойного, друзья и коллеги по искусству, а также представители общественности.
Артиста проводили в последний путь под аплодисменты.
Его тело будет предано земле на II Аллее почетного захоронения.
15 октября в возрасте 78 лет не стало народного артиста Азербайджана, выдающегося тариста Рамиза Гулиева.
Allah rəhmət eləsin!
