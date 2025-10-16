 Азербайджанские каратисты на пороге отбора на чемпионат мира | 1news.az | Новости
Азербайджанские каратисты на пороге отбора на чемпионат мира

11:15 - Сегодня
17-19 октября в Париже состоится отборочный турнир по каратэ за право попасть на чемпионат мира.

В состав сборной Азербайджана вошли Фарид Савадов (60 кг), Нуран Рзазаде (67 кг), Рашид Сулейманов (75 кг), Тургут Гасанов (84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг), Фатима Джабраилова (50 кг), Мадина Садыхова (55 кг), Айсу Алиева (61 кг), а также Роман Гейдаров и Рамиля Гейдарова, выступающие в ката.

В соревновании ожидается участие более 500 спортсменов из 105-ти стран.

Право на участие в ЧМ, который пройдет 27-30 ноября в Каире, получат по шесть спортсменов в каждой весовой категории кумитэ, а также в ката.

На данный момент на основании рейтинга путевку для Азербайджана заработала трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг).

