Общество

Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце.

Как передаёт корреспондент 1news.az из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на «III Азербайджанском национальном градостроительном форуме» в Ханкенди.

Он сообщил, что в рамках программы «Великое возвращение» в ближайшее время планируется переселение новых жителей в Агдам.

«Ожидается возвращение первых 900 семей в Агдам в следующем месяце. Это очередной этап процесса «Великое возвращение» и большая радостная новость для всех нас», - подчеркнул Эмин Гусейнов.

По его словам, в настоящее время в регионе восстановлено 16 магистральных дорог (общей протяженностью 600 километров) и железная дорога Бак-Агдам, а один международный аэропорт был введен в эксплуатацию всего за 8 месяцев.

Специальный представитель добавил, что в Агдаме уже завершено заселение в трех селах, вернулось около 4 тысяч человек.
«Эти люди вернулись на свои родные земли, у них есть дома и рабочие места. Самое главное – жизнь уже восстанавливается», – отметил Э. Гусейнов.

В настоящее время экономически активное население в регионе составляет 2200 человек, а уровень безработицы ниже 8 процентов.

239

