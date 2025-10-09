МИД: Армения получила шанс построить мирный и стабильный регион

«Армения получила возможность строить мирный и стабильный регион и начала этот процесс, получила возможность разблокировать коммуникации в регионе, над чем мы работаем с американскими коллегами.

Идут обсуждения, когда будут итоги сообщим».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян в беседе с журналистами после заседания правительства, передают армянские СМИ.

Комментируя сроки подписания мирного договора, Костанян подтвердил позицию Армении - работы продолжаются, Иреван готов подписать и затем ратифицировать документ.

Костанян также отметил, что в контексте ситуации на границе в Армении надеются на сохранение положительных тенденций, определившихся после встречи 8 августа в Вашингтоне.