Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Антикоррупционный суд 10 октября рассматривает уголовное дело в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна, которое касается отчуждения земельного участка на проспекте Исакова в период его пребывания на посту министра обороны.

Об этом сообщают армянские СМИ.

В уголовном деле, возбужденном по факту незаконного отчуждения земельных участков, прилегающих к проспекту Исакова и воинскому пантеону «Ераблур», Сержу Саргсяну предъявлены обвинения по 18 пунктам - в хищении имущества в особо крупном размере, легализации имущества, полученного преступным путем (отмывании денег) с использованием служебного положения и в содействии отмыванию денег в особо крупном размере.