Стало известно, кто будет защищать Рамиза Мехтиева

Стало известно, кто будет защищать бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений.

Согласно информации местных СМИ, защиту Рамиза Мехтиева осуществит руководитель адвокатской конторы №3 Заур Абыев. Он назначен по решению государства и примет участие в допросе обвиняемого, проводимом Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает издание «Гюнюнсяси.инфо», журналистам не удалось получить от адвоката комментарий относительно позиции его подзащитного - признает ли Мехтиев предъявленные обвинения.

По данным источника, бывший глава Администрации президента отказался от услуг независимого адвоката и согласился на защиту, предоставленную государством.

Как сообщалось ранее, Бакинский городской суд Сабаильского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Энвер оглы Мехтиева.

Р. Мехтиев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:

статья 274 (Государственная измена),

статья 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти),

статья 193-1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путём).

Отметим, что на основании принятого решения, суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Рамиза Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.