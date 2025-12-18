Пашинян предупредил Грузию: Найдутся альтернативные маршруты

По части дальнейших перевозок товаров между Арменией и Азербайджаном я знаю, что есть некоторые вопросы относительно тарифов Грузинской железной дороги.

Об этом в беседе с журналистами 18 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Он выразил надежду, что этот вопрос урегулируется. «Если вопрос не урегулируется, хозсубъекты, исходя из логики, найдут альтернативные способы для обеспечения импорта и экспорта», - добавил Пашинян.

Напомним, что 18 декабря Азербайджан отправил в Армению 22 вагона бензина марки АИ-95, произведенного SOCAR.

Ранее Грузия выразила готовность обнулить тариф на первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. При этом Тбилиси запросил за последующий транзит азербайджанских нефтепродуктов в Армению очень высокий тариф.