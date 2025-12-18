Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил компании "Южно-Кавказская железная дорога" в срочном порядке восстановить пограничные железнодорожные участки на направлениях к Турции и Азербайджану.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам главы правительства, поручение касается участка от Ерасха до границы с Азербайджаном (Нахчыван), а также участка от Ахурика до границы с Турцией.

"В дальнейшем, вероятно, подниму аналогичный вопрос по участку Иджеван — Газах, поскольку существует необходимость в его скорейшем восстановлении", — отметил Пашинян.

Он выразил надежду, что российские партнеры в кратчайшие сроки приступят к реализации данного поручения.

Ранее на заседании правительства премьер-министр также поручил министру территориального управления и инфраструктур Давиду Худатяну изучить вопрос наличия свободных территорий в районе указанных станций для возможного строительства терминалов и иных объектов инфраструктуры.

Источник: Sputnik Армения

14:35

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства в четверг, поручил проверить состояние железнодорожных станций на границе с Азербайджаном Турцией.

Обсуждение началось в связи с тем, что на сегодняшнем заседании правительства было постановлено выделить около 330 млн драмов ($860 тыс) на скупку частной земли для строительства стадиона в селе Гетаовит недалеко от Иджевана. Этот стадион должен стать одной из арен для молодежного чемпионата мира по футболу в 2029 году (в рамках совместной заявки Армении и Грузии).

Для этого в Армении нужны 4 стадиона соответствующего стандарта УЕФА, поэтому правительство проводит реконструкцию стадиона в Ванадзоре, а в скором времени будет составлен проект для национального стадиона по проекту Академгородка. Кроме того, частный инвестор строит стадион в Эчмиадзине.

Пашинян обратил внимание, что стадион футбольной школы в Иджеване в свое время построен рядом с городской железнодорожной станцией. В свете перспектив открытия границы с Азербайджаном и грузооборота на этом направлении, на станции может не оказаться места для нового грузового терминала.

Поэтому нужно проверить, соблюдены ли нормы свободного пространства вокруг других пограничных железнодорожных станций – в Ерасхе (на границе с Нахчываном) и Ахуряне (на границе с Турцией).