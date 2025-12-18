 Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:42 - Сегодня
Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил компании "Южно-Кавказская железная дорога" в срочном порядке восстановить пограничные железнодорожные участки на направлениях к Турции и Азербайджану.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам главы правительства, поручение касается участка от Ерасха до границы с Азербайджаном (Нахчыван), а также участка от Ахурика до границы с Турцией.

"В дальнейшем, вероятно, подниму аналогичный вопрос по участку Иджеван — Газах, поскольку существует необходимость в его скорейшем восстановлении", — отметил Пашинян.

Он выразил надежду, что российские партнеры в кратчайшие сроки приступят к реализации данного поручения.

Ранее на заседании правительства премьер-министр также поручил министру территориального управления и инфраструктур Давиду Худатяну изучить вопрос наличия свободных территорий в районе указанных станций для возможного строительства терминалов и иных объектов инфраструктуры.

Источник: Sputnik Армения

14:35

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства в четверг, поручил проверить состояние железнодорожных станций на границе с Азербайджаном Турцией.

Обсуждение началось в связи с тем, что на сегодняшнем заседании правительства было постановлено выделить около 330 млн драмов ($860 тыс) на скупку частной земли для строительства стадиона в селе Гетаовит недалеко от Иджевана. Этот стадион должен стать одной из арен для молодежного чемпионата мира по футболу в 2029 году (в рамках совместной заявки Армении и Грузии).

Для этого в Армении нужны 4 стадиона соответствующего стандарта УЕФА, поэтому правительство проводит реконструкцию стадиона в Ванадзоре, а в скором времени будет составлен проект для национального стадиона по проекту Академгородка. Кроме того, частный инвестор строит стадион в Эчмиадзине.

Пашинян обратил внимание, что стадион футбольной школы в Иджеване в свое время построен рядом с городской железнодорожной станцией. В свете перспектив открытия границы с Азербайджаном и грузооборота на этом направлении, на станции может не оказаться места для нового грузового терминала.

Поэтому нужно проверить, соблюдены ли нормы свободного пространства вокруг других пограничных железнодорожных станций – в Ерасхе (на границе с Нахчываном) и Ахуряне (на границе с Турцией).

Поделиться:
650

Актуально

Политика

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Общество

Четыре сотрудника 1news.az удостоены государственной награды

Общество

Важные советы AQTA по покупке детских новогодних наборов - ВИДЕО

Общество

На проспекте Хатаи улучшают организацию дорожного движения - ПОДРОБНОСТИ

Политика

Пашинян предупредил Грузию: Найдутся альтернативные маршруты

Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Папоян: Поставки азербайджанского бензина в Армению будут непрерывными

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели встречу в ОАЭ

AnewZ снял документальный фильм-расследование о Рубене Варданяне - ВИДЕО

Азербайджан принимает участие на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Россия заинтересована в открытии Русского Дома в Баку

Последние новости

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 17:55

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

Сегодня, 17:52

Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения

Сегодня, 17:37

Пашинян принял заместителя генсека НАТО: обсуждался проект TRIPP

Сегодня, 17:33

Четыре сотрудника 1news.az удостоены государственной награды

Сегодня, 17:29

«Любая помощь - это шанс на жизнь»: 15-летней Шахане срочно требуется поддержка в борьбе с раком крови - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Важные советы AQTA по покупке детских новогодних наборов - ВИДЕО

Сегодня, 16:47

«У нас работают только мужчины с короткими стрижками»: Ответ «Qoç ət» на жалобу о волосе в донере

Сегодня, 16:33

На проспекте Хатаи улучшают организацию дорожного движения - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:28

Церемонию «Оскар» перестанут транслировать по ТВ

Сегодня, 16:18

Пашинян предупредил Грузию: Найдутся альтернативные маршруты

Сегодня, 16:08

Пашинян готов принять Гарегина II, но только с повесткой его ухода

Сегодня, 15:38

Агентство пищевой безопасности об отравлении жвачкой школьников в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:15

«Айнтрахт» сыграет против «Карабаха» без своих болельщиков - ПРИЧИНА

Сегодня, 15:10

Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 14:50

Убийство в школе как симптом: что ксенофобия сделала с российским обществом

Сегодня, 14:47

Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:42

Папоян: Поставки азербайджанского бензина в Армению будут непрерывными

Сегодня, 14:38

Погода на пятницу: В Баку не ожидается осадков

Сегодня, 14:33

В Екатеринбурге состоялся суд над Шахином Шыхлински и его сыном

Сегодня, 14:30
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00