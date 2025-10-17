На Южном Кавказе завершается эпоха иллюзий - Париж, наконец, осознал, что без учета интересов Азербайджана невозможно говорить ни о стабильности, ни о сотрудничестве в регионе.

Франция, долгие годы следовавшая ошибочной линии, основанной на односторонней поддержке Иревана, вынуждена признать очевидное: геополитическая карта изменилась, и центр силы находится в Баку.

Ярким показателем этого пересмотра подходов стала встреча 16 октября, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Франции в Азербайджане Софи Лагут. На первый взгляд - обычная дипломатическая церемония. Однако за этим событием скрывается гораздо больше: Париж демонстрирует готовность начать отношения с чистого листа, перейти к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству с Баку. Это - символ нового этапа, в котором Франция стремится договариваться, а не диктовать, а Азербайджан уверенно утверждает себя как равноправный и влиятельный партнер.

От недопонимания к взаимопониманию

Напомнив о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене в рамках саммита Европейского политического сообщества, глава азербайджанского государства подчеркнул, что вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Эта фраза - не просто дипломатическая вежливость. Она отражает глубокий перелом в подходе Парижа к региону и признание новой геополитической реальности, в центре которой находится Азербайджан.

На протяжении последних лет Франция занимала откровенно предвзятую позицию, игнорируя постконфликтные реалии Южного Кавказа и действуя под влиянием армянского лобби. Риторика Парижа отличалась ангажированностью и предвзятостью - от инициатив парламента до публичных заявлений официальных лиц. Франция пыталась навязать международному сообществу искаженную интерпретацию региональной ситуации, поддерживая реваншистские настроения в Армении и выдвигая необоснованные обвинения против Азербайджана, фактически саботируя перспективу устойчивого мира.

Такая политика наносила ущерб и самой Армении. В то время как официальный Иреван постепенно осознавал неизбежность мирного соглашения, вмешательство Парижа лишь усиливало позиции радикальных сил. Франция, потворствуя этим настроениям, способствовала внутренней дестабилизации в Армении, усиливая напряженность в регионе.

Однако дипломатия Азербайджана, основанная на сдержанности, последовательности и аргументированности, не позволила навязать чужую повестку. Баку сохранил уверенную линию и доказал, что давление на Азербайджан не приносит результатов. Встреча в Копенгагене стала закономерным итогом этой политики - фактическим признанием правоты Азербайджана и эффективности его дипломатии.

Эта встреча была не просто протокольной: стороны провели предметный диалог, позволивший устранить противоречия и наметить новые пути взаимодействия. Сам факт этой встречи говорит о перемене настроений в Париже. Столкнувшись с падением своего влияния в Африке и утратой авторитета на других направлениях, Франция сегодня ищет реальные партнерства с сильными и влиятельными государствами. И в этом контексте Азербайджан становится для Парижа ключом к возвращению на Южный Кавказ - уже на основе реализма и взаимного уважения.

Дипломатия прагматизма и достоинства

Президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал свой талант стратегического лидера, способного превращать даже сложные дипломатические ситуации в успех Азербайджана. Встреча в Копенгагене с Макроном и последовавший за ней контакт с французским послом - логичное продолжение выверенной линии Баку: готовности к диалогу, но исключительно на условиях равноправия.

Именно благодаря принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева, Франция была вынуждена отказаться от прежней конфронтационной риторики, которая лишь усиливала отчуждение. Азербайджан убедительно показал, что конструктивное взаимодействие возможно только при уважении его интересов и признании его роли как ведущей силы региона.

Новые акценты сотрудничества

Во время встречи Президента Азербайджана с новым послом Франции были обозначены конкретные направления дальнейшего сотрудничества: возобновление работы межправительственной комиссии, развитие связей между городами-побратимами, обмен бизнес-делегациями и участие французских компаний в азербайджанских проектах. Особое внимание уделено энергетике, сфере, где партнерство между двумя странами исторически успешно развивается.

Сотрудничество с компанией TotalEnergies, о котором также шла речь, подтверждает, что французский бизнес рассматривает Баку как надежного и перспективного партнера. Причем речь идет не только о нефтегазовом секторе, но и о возобновляемой энергетике - области, где Азербайджан сегодня задает темп для всего региона. Кроме того, стороны обсудили совместные инициативы в сфере высоких технологий и аэрокосмической промышленности.

В целом, рассмотренные на встрече темы могут свидетельствовать об интересе Франции к участию в перспективных проектах в Азербайджане. Примечательно и то, что Париж видит в нашей стране современного партнера с высоким потенциалом инновационного развития.

Признание новой геополитической реальности

Главный вывод очевиден: Франция осознала, что политика давления и слепой поддержки Армении себя исчерпала. Новая реальность требует диалога с тем, кто реально формирует повестку региона - с Азербайджаном.

Сегодня Баку не просто участник, а архитектор процессов на Южном Кавказе. И тот факт, что Франция делает шаг навстречу, означает признание лидерства Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева.

События последних недель лишь подтверждают: Азербайджан уверенно укрепляет позиции на международной арене. Активные дипломатические контакты октября, участие главы государства в крупнейших саммитах, восстановление доверия с ведущими европейскими столицами – все это демонстрирует зрелость и дальновидность внешней политики Баку.

Слова Президента Ильхама Алиева о новом периоде в отношениях с Францией - это не просто констатация факта, а отражение достигнутого результата. Азербайджан сумел преодолеть навязанные извне предубеждения, развернуть политический курс Парижа в сторону прагматизма и вывести двусторонние отношения на уровень взаимного уважения и стратегического партнерства.

Сегодня именно Азербайджан задает тон региональной политике, выступая опорой энергетической безопасности Европы и инициатором равноправного диалога. Франция, поняв это, выбирает сотрудничество вместо конфронтации. И в этом - безусловная дипломатическая победа Баку и личный успех Президента Ильхама Алиева, укрепившего за Азербайджаном статус ведущей силы новой евразийской архитектуры.