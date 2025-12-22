«Вызывайте психиатра» - Почему нельзя есть мел, глину и уголь? - ВИДЕО

Сегодня по всему миру набирает популярность новый тренд.

Во многих странах, в том числе, в Азербайджане пользователи соцсетей активно делятся видео, в которых едят не совсем привычную пищу. На экране мелькают кадры, где люди пробуют глину, мел и минеральные смеси. То, что раньше считалось редкой и часто скрываемой привычкой, сегодня превратилось в некий феномен, который вызывает любопытство, удивление и даже легкое недоумение.

Такие ролики собирают миллионы просмотров: пользователи показывают, как ломают хрустящие куски мела, древесный или активированный уголь, глину, подробно описывают запах, вкус и текстуру, делятся своими вкусовыми ощущениями и реакцией на вызывающие привыкание ASMR-звуки.

Да, поедание не предназначенных для употребления в пищу предметов происходило и раньше, но такие случаи были единичными и крайне редкими. В подавляющем большинстве случаев такое пристрастие объяснялось дефицитом кальция или железа в организме. Сегодня же это превратилось в почти массовый и чуть ли не в «модный» тренд.

Просматривая подобные ролики, невольно задаешься вопросом: какие риски несут такие увлечения? К каким последствиям для пищеварительной системы, полости рта, обмена веществ может привести регулярное поедание несъедобного?

На интересующие нас вопросы относительно этой темы ответил врач-терапевт, гепатолог Заур Оруджев.

По словам эксперта, в научном сообществе существует однозначный консенсус: поедание древесного угля, глины или мела не приносит организму никакой доказанной пользы. «Как бы сторонники этого тренда ни называли свои методы и какими бы новомодными системами ни прикрывались, утверждая, что такие продукты имеют пищевую ценность - это заблуждение. Ни доказательная медицина, ни нутрициология подобные практики не подтверждают», - подчеркивает врач.

Заур Оруджев отмечает, что, если тяга к поеданию несъедобного возникает внезапно, то такими случаями должны заниматься психиатры. В медицине это состояние называется пикацизм.

«Если же это не медицинская патология, а дань культурологическим традициям или просто современная мода «на ненормальное», то здесь ситуация иная. В XXI веке мы постоянно видим странные тренды: сначала это были квадроберы, теперь люди на камеру едят землю, мел или лед. С точки зрения психиатрии здесь речь может идти не о заболевании, а лишь об отсутствии здравого смысла. Однако я, как терапевт, сфокусируюсь на вреде для физического здоровья», - говорит специалист.

Первые риски – стоматологические, подчеркивает врач: «Первое и очевидное последствие - повреждение эмали. Мел и уголь могут нанести серьезную механическую травму зубам. Далее следуют риски для желудка, в первую очередь -инфекционные».

По словам врача, аргументы сторонников тренда о том, что они используют «особые способы очистки» несъедобных веществ, несостоятельны. Оруджев проводит параллель с другими сомнительными процедурами: «Когда мы говорим о вреде хиджамы из-за риска заражения гепатитом, нам отвечают, что делают её у «проверенных людей». Аналогично и здесь: люди надеются на «пищевой» мел или глину, забывая о реальной опасности».

Помимо бактерий, употребление таких веществ чревато следующими осложнениями:

Запоры: Твердые частицы нарушают моторику кишечника.

Проблемы с почками: Избыток мела ведет к резкому скачку уровня кальция.

Нагрузка на печень: Тяжелые металлы, содержащиеся в неочищенных природных материалах, отравляют организм.

Нарушение барьерных функций: Бытует миф, что желудочная кислота уничтожит любые бактерии. Однако мел защелачивает среду желудка, убирая естественный защитный барьер, что позволяет инфекциям беспрепятственно проникать в организм.

Заур Оруджев предупреждает и о скрытых угрозах: «Я еще не упомянул о паразитах. Во всех этих «природных» продуктах могут находиться яйца различных гельминтов. В таком случае пациент столкнется уже с проблемами паразитарного характера - в его кишечнике начнется «своя жизнь»».

Подводя итог, врач призывает отказаться от опасных экспериментов ради популярности в соцсетях: «Регулярное потребление мела, глины или угля - это вредная и опасная привычка, которую не стоит пропагандировать в TikTok и тем более повторять. Это ведет к локальным повреждениям слизистых, нарушению кислотности желудка, инфекционным рискам и, в крайних случаях, к непроходимости кишечника. Заниматься этим ради «моды» категорически нельзя».

В связи с активным распространением тренда и коммерциализацией этих «продуктов», редакция 1news.az обратилась в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана за официальным комментарием о легальности и безопасности употребления в пищу данных минеральных добавок.

На наш запрос ответили, что данный вопрос не входит в сферу деятельности Агентства.

Интересна и другая сторона вопроса – соответствует ли законодательству ввоз в страну подобной продукции? За ответом мы обратились в Государственный таможенный комитет.

К сожалению, на момент публикации материала ответ на наш запрос не поступил. Мы опубликуем дополнительную информацию после получения официального комментария.

А что думают об участившихся случаях поедания опасных предметов и веществ в Союзе потребителей Азербайджана?

Председатель Союза Эйюб Гусейнов в этой связи призывает к усилению государственного контроля.

Комментируя актуальную проблему, Эйюб Гусейнов вспомнил шокирующий случай из собственной педагогической практики. По его словам, в 1974–1975 годах в селе Чёльбештали Сабирабадского района среди школьников вспыхнула опасная «мода» на поедание лезвий.

«Ученики покупали лезвия, клали их между зубами и с хрустом разжевывали. Сначала это были единичные случаи, но вскоре явление приняло массовый характер. Мы, учителя, были вынуждены ежедневно проверять карманы детей и запретить магазинам продажу лезвий детям. Только жесткими мерами нам удалось предотвратить трагедию. К счастью, тогда обошлось без смертей», - рассказал Э. Гусейнов.

По мнению эксперта, в подобных случаях речь идет не о физиологической потребности, а о психологическом факторе: желании выделиться или продемонстрировать ложную «смелость».

Он допустил, что к поеданию земли, угля или сырого теста людей может побуждать и дефицит определенных веществ в организме: «Но человеческий организм не приспособлен к перевариванию подобных субстанций. Ферменты в нашем организме позволяют переваривать только определенные продукты. Все остальное наносит непоправимый вред. Лично я считаю это аномалией».

«Считаю, что отечественный бизнес должен воздерживаться от производства товаров, поощряющих такие наклонности. Это неизбежно оставит негативный след на здоровье, и врачам будет крайне установить причинную диагностику», - заявил он.

Председатель СПА призвал семьи и школы вести активную просветительскую работу в этом направлении: «С этой проблемой нужно бороться сообща. Подобные привычки - вызваны они изменениями в психике или нехваткой витаминов - должны пресекаться на корню, иначе они приведут к тяжелым последствиям и для здоровья будущих поколений».