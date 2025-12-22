 «Вызывайте психиатра» - Почему нельзя есть мел, глину и уголь? - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

«Вызывайте психиатра» - Почему нельзя есть мел, глину и уголь? - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
«Вызывайте психиатра» - Почему нельзя есть мел, глину и уголь? - ВИДЕО

Сегодня по всему миру набирает популярность новый тренд.

Во многих странах, в том числе, в Азербайджане пользователи соцсетей активно делятся видео, в которых едят не совсем привычную пищу. На экране мелькают кадры, где люди пробуют глину, мел и минеральные смеси. То, что раньше считалось редкой и часто скрываемой привычкой, сегодня превратилось в некий феномен, который вызывает любопытство, удивление и даже легкое недоумение.

Такие ролики собирают миллионы просмотров: пользователи показывают, как ломают хрустящие куски мела, древесный или активированный уголь, глину, подробно описывают запах, вкус и текстуру, делятся своими вкусовыми ощущениями и реакцией на вызывающие привыкание ASMR-звуки.

Да, поедание не предназначенных для употребления в пищу предметов происходило и раньше, но такие случаи были единичными и крайне редкими. В подавляющем большинстве случаев такое пристрастие объяснялось дефицитом кальция или железа в организме. Сегодня же это превратилось в почти массовый и чуть ли не в «модный» тренд.

Просматривая подобные ролики, невольно задаешься вопросом: какие риски несут такие увлечения? К каким последствиям для пищеварительной системы, полости рта, обмена веществ может привести регулярное поедание несъедобного?

На интересующие нас вопросы относительно этой темы ответил врач-терапевт, гепатолог Заур Оруджев.

@mel_gil_baku Asmr 😍 Videoların götürülməsinə halliq verilmir. Çatrilma Expargo ilə olunur 📦 Azərbaycan Baku 🇦🇿 #asmr #asmrsounds #kesfetteyiz #keşfetbeniöneçıkar #yemekvideoları ♬ orijinal ses - mel.gil.baku🍩🍪

По словам эксперта, в научном сообществе существует однозначный консенсус: поедание древесного угля, глины или мела не приносит организму никакой доказанной пользы. «Как бы сторонники этого тренда ни называли свои методы и какими бы новомодными системами ни прикрывались, утверждая, что такие продукты имеют пищевую ценность - это заблуждение. Ни доказательная медицина, ни нутрициология подобные практики не подтверждают», - подчеркивает врач.

Заур Оруджев отмечает, что, если тяга к поеданию несъедобного возникает внезапно, то такими случаями должны заниматься психиатры. В медицине это состояние называется пикацизм.

«Если же это не медицинская патология, а дань культурологическим традициям или просто современная мода «на ненормальное», то здесь ситуация иная. В XXI веке мы постоянно видим странные тренды: сначала это были квадроберы, теперь люди на камеру едят землю, мел или лед. С точки зрения психиатрии здесь речь может идти не о заболевании, а лишь об отсутствии здравого смысла. Однако я, как терапевт, сфокусируюсь на вреде для физического здоровья», - говорит специалист.

Первые риски – стоматологические, подчеркивает врач: «Первое и очевидное последствие - повреждение эмали. Мел и уголь могут нанести серьезную механическую травму зубам. Далее следуют риски для желудка, в первую очередь -инфекционные».

По словам врача, аргументы сторонников тренда о том, что они используют «особые способы очистки» несъедобных веществ, несостоятельны. Оруджев проводит параллель с другими сомнительными процедурами: «Когда мы говорим о вреде хиджамы из-за риска заражения гепатитом, нам отвечают, что делают её у «проверенных людей». Аналогично и здесь: люди надеются на «пищевой» мел или глину, забывая о реальной опасности».

Помимо бактерий, употребление таких веществ чревато следующими осложнениями:

Запоры: Твердые частицы нарушают моторику кишечника.

Проблемы с почками: Избыток мела ведет к резкому скачку уровня кальция.

Нагрузка на печень: Тяжелые металлы, содержащиеся в неочищенных природных материалах, отравляют организм.

Нарушение барьерных функций: Бытует миф, что желудочная кислота уничтожит любые бактерии. Однако мел защелачивает среду желудка, убирая естественный защитный барьер, что позволяет инфекциям беспрепятственно проникать в организм.

Заур Оруджев предупреждает и о скрытых угрозах: «Я еще не упомянул о паразитах. Во всех этих «природных» продуктах могут находиться яйца различных гельминтов. В таком случае пациент столкнется уже с проблемами паразитарного характера - в его кишечнике начнется «своя жизнь»».

Подводя итог, врач призывает отказаться от опасных экспериментов ради популярности в соцсетях: «Регулярное потребление мела, глины или угля - это вредная и опасная привычка, которую не стоит пропагандировать в TikTok и тем более повторять. Это ведет к локальным повреждениям слизистых, нарушению кислотности желудка, инфекционным рискам и, в крайних случаях, к непроходимости кишечника. Заниматься этим ради «моды» категорически нельзя».

В связи с активным распространением тренда и коммерциализацией этих «продуктов», редакция 1news.az обратилась в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана за официальным комментарием о легальности и безопасности употребления в пищу данных минеральных добавок.

На наш запрос ответили, что данный вопрос не входит в сферу деятельности Агентства.

Интересна и другая сторона вопроса – соответствует ли законодательству ввоз в страну подобной продукции? За ответом мы обратились в Государственный таможенный комитет.

К сожалению, на момент публикации материала ответ на наш запрос не поступил. Мы опубликуем дополнительную информацию после получения официального комментария.

А что думают об участившихся случаях поедания опасных предметов и веществ в Союзе потребителей Азербайджана?

Председатель Союза Эйюб Гусейнов в этой связи призывает к усилению государственного контроля.

Комментируя актуальную проблему, Эйюб Гусейнов вспомнил шокирующий случай из собственной педагогической практики. По его словам, в 1974–1975 годах в селе Чёльбештали Сабирабадского района среди школьников вспыхнула опасная «мода» на поедание лезвий.

«Ученики покупали лезвия, клали их между зубами и с хрустом разжевывали. Сначала это были единичные случаи, но вскоре явление приняло массовый характер. Мы, учителя, были вынуждены ежедневно проверять карманы детей и запретить магазинам продажу лезвий детям. Только жесткими мерами нам удалось предотвратить трагедию. К счастью, тогда обошлось без смертей», - рассказал Э. Гусейнов.

По мнению эксперта, в подобных случаях речь идет не о физиологической потребности, а о психологическом факторе: желании выделиться или продемонстрировать ложную «смелость».

Он допустил, что к поеданию земли, угля или сырого теста людей может побуждать и дефицит определенных веществ в организме: «Но человеческий организм не приспособлен к перевариванию подобных субстанций. Ферменты в нашем организме позволяют переваривать только определенные продукты. Все остальное наносит непоправимый вред. Лично я считаю это аномалией».

«Считаю, что отечественный бизнес должен воздерживаться от производства товаров, поощряющих такие наклонности. Это неизбежно оставит негативный след на здоровье, и врачам будет крайне установить причинную диагностику», - заявил он.

Председатель СПА призвал семьи и школы вести активную просветительскую работу в этом направлении: «С этой проблемой нужно бороться сообща. Подобные привычки - вызваны они изменениями в психике или нехваткой витаминов - должны пресекаться на корню, иначе они приведут к тяжелым последствиям и для здоровья будущих поколений».

Поделиться:
538

Актуально

Политика

В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО

Общество

МВД предупреждает о фальшивых «услугах» в соцсетях, ведущих к хищению данных и ...

Политика

Баку ждет действий, а не слов: Фархад Мамедов о причине отсутствия Ильхама Алиева ...

Экономика

Из Азербайджана - в мировые проекты: Successful Strategies ищет продюсеров нового поколения

Мнение

«Вызывайте психиатра» - Почему нельзя есть мел, глину и уголь? - ВИДЕО

Энергетический рычаг и уроки прагматики: амбициозная сделка Израиля и Египта как ответ критикам Азербайджана

«Синдром гибриса» и «госпереворот» в Азербайджане

Зангезурский коридор: между геополитикой, маневрами Еревана и пределами компромисса

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Убийство в школе как симптом: что ксенофобия сделала с российским обществом

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

«Вызывайте психиатра» - Почему нельзя есть мел, глину и уголь? - ВИДЕО

Последние новости

Шахматисты закроют год в Дохе

Сегодня, 12:00

Албания определилась с участником и песней для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Instagram-страница Qafqazinfo удалена

Сегодня, 11:38

МВД предупреждает о фальшивых «услугах» в соцсетях, ведущих к хищению данных и денег - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Женщина, спасшая жизнь школьнику: «Я представила, что передо мной мой ребёнок» - ВИДЕО

Сегодня, 11:22

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

Сегодня, 11:10

Из Азербайджана - в мировые проекты: Successful Strategies ищет продюсеров нового поколения

Сегодня, 10:53

Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC - ФОТО

Сегодня, 10:48

Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов

Сегодня, 10:42

В Баку установлены новые пешеходные светофоры на оживлённых улицах - ВИДЕО

Сегодня, 10:38

В Мингячевире произошла поножовщина

Сегодня, 10:30

Минздрав призывает граждан пройти вакцинацию против сезонного гриппа

Сегодня, 10:25

В Губинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:20

Баку ждет действий, а не слов: Фархад Мамедов о причине отсутствия Ильхама Алиева на саммите СНГ

Сегодня, 10:17

В Азербайджане началось исполнение акта об амнистии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:13

Рекорды «Формулы-1» в уходящем сезоне

Сегодня, 10:00

В Гёйчае женщина скончалась от отравления угарным газом

Сегодня, 09:55

В Пирекешкюле и Агдеринском районе утилизируют боеприпасы

Сегодня, 09:50

НАТО откроет в Румынии новый логистический хаб для помощи Украине

Сегодня, 09:45

Звезду сериала «Прослушка» Джеймса Рэнсона нашли мертвым - ВИДЕО

Сегодня, 09:40
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00