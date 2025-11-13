 Эмин Амруллаев назвал ключевые факторы, влияющие на качество образования | 1news.az | Новости
Общество

Эмин Амруллаев назвал ключевые факторы, влияющие на качество образования

First News Media13:45 - Сегодня


«Невозможно добиться устойчивых результатов в среднем и высшем образовании, не решив проблемы на уровне начального образования».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на совместном заседании парламентских комитетов по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, а также науки и образования в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год.

По словам министра, примерно 40–50% школьников сталкиваются с трудностями в плане преемственности образования после начального этапа:

«По этой причине основная цель - повысить качество начального образования. На формирование качества образования влияют два основных фактора: профессионализм учителя и роль семейной среды».

«Семья и домашняя среда играют немаловажную роль в формировании отношения ребёнка к учёбе.

Подход родителей к образованию и мотивация ребёнка к обучению напрямую влияют на успех процесса.

Поэтому мы должны продвигать культуру, которая ценит образование, не только внутри школы, но и в семейной среде».

