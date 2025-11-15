В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

Мужчина осужден за заказ еды с банковской карты своей девушки.

Как сообщает Teleqraf, инцидент произошел в одном из отелей на улице Ахмеда Раджабли в Баку.

Г.Мамедов (1992 г.р.) во время совместного отдыха со своей девушкой Н.Гулиевой, без ее ведома воспользовался банковской картой последней. Через мобильное приложение он заказал еду на сумму 210 манатов.

Обнаружив несанкционированное списание денег, женщина обратилась с заявлением в Абшеронское районное управление полиции, обвинив партнера в тайном хищении средств.

В результате дело было передано в Абшеронский районный суд. Согласно судебному решению, свобода Х.Мамедова ограничена на срок 1 год и 6 месяцев.