В Баку появится новая полоса для микромобильности - ФОТО

На проспекте Строителей организуется новая полоса для микромобильности.

Как сообщили в AYNA (Азербайджанское агентство наземного транспорта), для создания непрерывной полосы микромобильности поэтапно объединяются существующие велосипедные дорожки. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются на улицах и проспектах Ясамальского района, передает 1news.az.

Таким образом, сеть микромобильности, ранее созданная на проспекте Гусейна Джавида и улице Абдуррагим бека Ахвердиева, продлевается, и в настоящее время работы ведутся на проспекте Строителей.

При создании полосы микромобильности на проспекте Строителей, на участке от пересечения с улицей Абдуррагим бека Ахвердиева до пересечения с улицей Аббасгулу Аги Бакиханова, размеры полос движения были приведены в соответствие со стандартами, при этом количество полос осталось неизменным.

Отмечено, что в результате анализа, проведённого на проспекте, для удобства и безопасности пешеходов в местах, где это необходимо, также будут организованы новые одноуровневые пешеходные переходы.

В рамках проводимых работ осуществляются соответствующие работы по разметке. В ближайшие дни начнётся установка дорожных знаков.