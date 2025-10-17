В Баку проходит 4-е заседание Азиатского совета по культуре ICAPP - ФОТО

17 октября в Баку начало работу 4-е заседание Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

Сначала был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам заседания на тему «От национального разнообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом миропорядке».

В заседании принимают участие высокопоставленные делегации из стран Азии и других регионов, а также известные деятели в области культуры и политики.

В рамках заседания будут обсуждаться вопросы регионального сотрудничества и культурной дипломатии, а также будущие направления политики мультикультурности.

По итогам заседания Азиатского совета по культуре ICAPP ожидается принятие совместного заявления.