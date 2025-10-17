Членам семьи Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

В отношении бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса. В связи с этим для всех членов его семьи введены ограничения на выезд из Азербайджана.

Как сообщает Gununsesi.info, под ограничение попали супруга Мехтиева — Галина Мехтиева, сын Теймур Мехтиев и дочь Камиля Алиева.

По утверждению издания, запрет также распространяется на зятя Мехтиева, бывшего депутата Ильхама Алиева.