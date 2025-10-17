Свекровь убитой мужем Метанет: «Моя невестка была чиста, как слеза, а сыну запудрили мозги» – ВИДЕО

Минувшим днем в Товузe 29-летняя Метанет Гаджизаде была убита своим мужем Сабухи.

Мать Сабухи, свекровь погибшей, прокомментировала случившееся.

По её словам, сыну рассказали, что его жена якобы одна пошла на свадьбу, оставив детей:

"Ему наврали, будто невестка оставила детей и одна пошла на свадьбу. Я говорила ему: «Сынок, тебе лгут». Но ему так запудрили мозги... Моя невестка была чиста, как слеза, она ни в чём не виновата. Но ему так забили голову, что он только и говорил: «Убью»".

Напомним, что после того, как Сабухи Гаджизаде убил жену в доме её родителей. Тело Сабухи спустя несколько часов было найдено повешенным на дереве в селе Эйюблу. У пары осталось трое сыновей.

Читайте по теме:

Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

В Товузе найден мертвым мужчина, ранее признавшийся в убийстве жены

Отец убитой мужем Метанет: Дочь жила у меня три месяца, они не разговаривали - ВИДЕО