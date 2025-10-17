 У 8 из 19 задержанных полицией турецких знаменитостей было выявлено в крови наличие наркотических веществ | 1news.az | Новости
У 8 из 19 задержанных полицией турецких знаменитостей было выявлено в крови наличие наркотических веществ

First News Media23:35 - 17 / 10 / 2025
У 8 из 19 задержанных полицией турецких знаменитостей было выявлено в крови наличие наркотических веществ

В Стамбуле продолжается масштабное расследование, связанное с употреблением и пропагандой наркотиков среди известных личностей.

В рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, 8 октября полиция начала оперативные действия в отношении 19 подозреваемых, среди которых оказались и известные личности.

По информации TRT Haber, стали известны результаты анализов крови и волос на наличие наркотических веществ у знаменитостей.

У Дилан Полат, Дерин Талу, Беррак Тюзюнатач, Дерен Талу, Бирдже Акалай, Кубилая Ака и Метина Акдюльгера были обнаружены следы наркотиков.

У Дуйгу Озаслан Мутаф, Демет Евгар Бабаташ, Мерта Языджыоглу, Зейнеп Мерич Арал, Джерен Морай Орджан, Хадисе Ачыкгёз и Озге Озпиринчджи Ямантюрк наличие наркотических веществ не выявлено.

