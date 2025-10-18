 Азербайджан отмечает День восстановления независимости | 1news.az | Новости
Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Сегодня Азербайджан празднует День восстановления независимости.

18 октября 1991 года Верховный совет республики принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджана, а проведенный 30 декабря того же года референдум закрепил этот документ юридически. Таким образом, Азербайджан обрел государственную самостоятельность.

Изначально праздник назывался День государственной независимости. Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании 12 октября 2021 года принял закон, согласно которому 18 октября в стране отмечается как День восстановления независимости.

Время, на которое пришлись первые годы независимости, было очень сложным - азербайджанский народ столкнулся с военной агрессией Армении, этнической чисткой, которую армянские оккупанты проводили против нашего народа. Наряду с этим, страна находилась в глубоком политическом и социально-экономическом кризисе. Только благодаря возвращению в 1993 году к руководству республикой общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан сумел избежать угрозы гражданской войны, было покончено с сепаратистскими тенденциями, обеспечено единство государства и народа, заложены основы экономического развития.

Несмотря на то, что за эти годы отдельные силы пытались чинить серьезные препятствия на пути укрепления государственной независимости Азербайджана, наш народ сумел ее сохранить и укрепить. Мир признал независимый Азербайджан, и в настоящее время наше государство – один из наиболее авторитетных членов мирового сообщества, лидер геополитически важного региона, страна с устойчивой экономикой и сильной армией.

Независимость – одно из самых дорогих понятий для каждого государства. Наша независимость - это историческое достижение азербайджанского народа, и долг каждого гражданина суверенного Азербайджана – сохранить и укреплять свою национальную свободу.

