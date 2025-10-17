Подписаны новые соглашения между Азербайджаном и странами Африки - ФОТО

15-16 октября в столице Уганды Кампале состоялось 19-е министерское заседание стран Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в рамках министерского заседания в Кампале состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, наращивания институционального потенциала Движения, а также ситуации на Ближнем Востоке и другим актуальным вопросам повестки дня.

На мероприятии была представлена делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым.

Выступая на сегменте открытия заседания, он коснулся инициатив, осуществленных нашей страной в период председательства, в том числе вклада в институциональное развитие Движения, а также подчеркнул важность укрепления солидарности и единства между государствами-членами. Замминистра проинформировал участников о последних достижениях азербайджано-армянской повестки дня нормализации и широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В качестве бывшего председателя Движения и действующего члена «Тройки», наша страна также была представлена на заседании Комитета министров ДН по Палестине. Заместитель министра С. Шарифов напомнил об участии главы нашего государства в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, подчеркнул, что Азербайджан является одним из немногих членов Движения, получивших приглашения на Саммит и отметил его значение, довел до сведения важность быстрого установления устойчивого мира и безопасности на Ближнем Востоке на основе принципов двух государств, а также гуманитарных инициатив нашей страны в регионе.

В рамках заседания состоялся ряд двусторонних встреч, а также были подписаны соглашения между Правительствами Азербайджанской Республики и Республики Уганда о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов и между правительствами Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических паспортов.

Подписание указанных документов служит расширению двусторонних отношений Азербайджанской Республики со странами Африки, упрощению взаимных визитов и дальнейшему развитию дипломатических связей.