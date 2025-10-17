Генсек D-8: Правительство Азербайджана вносит важный вклад в региональное сотрудничество в области энергетического перехода и устойчивости к изменению климата

Климатический кризис уже не локальный, а стал глобальным явлением, одинаково затрагивающим все страны. Продолжать работать по-старому больше невозможно. Наши программы городского развития должны заранее учитывать последствия климатического кризиса, включая пожары, наводнения, засухи и другие стихийные бедствия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь D-8, посол Исиака Абдулкадир Имам, выступая на проходящем в Баку первом высокоуровневом «Диалоге D-8 по климату и городам».

Он отметил важность крупных инвестиций в развитие устойчивой инфраструктуры и зеленой городской среды.

«В городском планировании нового поколения стандарты устойчивости зданий, системы регулирования циркуляции воды и воздуха, а также обширные зеленые зоны могут снизить климатические риски. Возобновляемая энергия, устойчивый транспорт, циклическая экономика и механизмы зеленого финансирования должны рассматриваться в качестве приоритетных направлений в борьбе с изменением климата. Правительство Азербайджана вносит важный вклад в региональное сотрудничество в области энергетического перехода и устойчивости к изменению климата. Инициатива по созданию в Баку Центра энергии и климата D-8 имеет особое значение в этом отношении. Запуск центра будет способствовать продвижению низкоуглеродной экономики и устойчивого развития в странах D-8», - подчеркнул генеральный секретарь.

Исиака Абдулкадир Имам также добавил, что, наряду с климатическим кризисом, процесс урбанизации является одним из самых серьезных вызовов на глобальном уровне: «Города стран D-8 находятся в центре как рисков, так и инноваций. Поэтому меры по адаптации к изменению климата должны стать основным направлением нашей политики градостроительства».