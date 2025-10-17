Портал Vatican News опубликовал статью о визите Мехрибан Алиевой в Ватикан

В новостном разделе портала Vatican News Святого Престола на азербайджанском языке опубликована обширная статья, основанная на материалах, опубликованных АЗЕРТАДЖ, об официальном визите Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Ватикан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ней говорится, что в рамках визита Первый вице-президент Мехрибан Алиева вместе с членами семьи 16 октября приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, реализуемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомилась с ходом реставрационных работ.

Отмечается, что президент Папской комиссии по священной археологии монсеньор Паскуале Якобоне выразил глубокую благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за участие в открытии. «При поддержке Фонда Гейдара Алиева мы совместно реализовали реставрационные работы, которые, с одной стороны, сложны, но с другой - очень вдохновляют и заряжают энергией», - добавил он.

В статье обращается внимание на то, что бывший президент Папской комиссии по культуре и священной археологии кардинал Джанфранко Равази подчеркнул, что его связывают с нашей страной искренние и глубокие узы дружбы, и отметил, что решением Президента Ильхама Алиева он был награжден одной из высших наград Азербайджанского государства - орденом «Достлуг».

Говоря об искренней дружбе и взаимном уважении с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, Джанфранко Равази отметил: «Эти отношения, которые формировались на протяжении многих лет, произвели на меня лично большое и глубокое впечатление. Во время наших визитов мы стали свидетелями особого интереса Первого вице-президента к археологии. Потому что в рамках визитов она лично посещала восстановленные места. Конечно, благодаря ее поддержке, в результате помощи Фонда Гейдара Алиева сегодня мы на открытии катакомб пишем новую страницу нашего сотрудничества. Выражаю глубокую благодарность Первому вице-президенту за проделанную работу».

Отмечалось, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что для нее большая честь совершить очередной визит в Святой Престол. Президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что это ее шестой визит в Ватикан за последние 14 лет. «Я очень рада, что за эти годы у нас сложилось прекрасное сотрудничество. С каждым визитом число наших друзей растет», - отметила Первый вице-президент.

Подчеркнув, что Азербайджан на протяжении веков является местом, где представители различных религий и культур живут вместе в условиях мира, взаимного уважения, толерантности и гармонии, Мехрибан Алиева сказала: «Сегодня эти принципы являются как основой нашей государственной политики, так и нашим образом жизни. Уверена, что расширяющееся сотрудничество, дружеские отношения между нашими государствами являются примером в нынешнем сложном мире. Как Фонд Гейдара Алиева, мы заинтересованы и готовы продолжать наше сотрудничество в будущем. Верю, что эта деятельность будет постоянной. В заключение поздравляю всех вас с «Юбилейным годом», который несет в себе большую духовную ценность для католического мира. Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить с визитом Азербайджан».

В статье, в то же время, отмечается, что 16 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Ватикан встретилась с архипресвитером Базилики Святого Павла кардиналом Джеймсом Харви.

Отметив, что сегодня они совместно участвовали в открытии катакомб Святой Коммодиллы, Мехрибан Алиева сказала, что это один из крупных проектов Фонда Гейдара Алиева. «Рим - это город, который является музеем и под землей, и под открытым небом. Наша деятельность построена таким образом, что как только одни проекты завершаются, мы приступаем к новым. Это очень продолжительное сотрудничество, и я это высоко ценю».

Архипресвитер кардинал Джеймс Харви от имени Святого Престола выразил признательность Азербайджанскому государству и Фонду Гейдара Алиева за реализацию столь важных проектов и проделанную работу.

«Ваши благородные дела - прекрасная возможность ближе узнать Вашу страну», - добавил он.

Отметив участие Фонда Гейдара Алиева в реставрации перекрытий Базилики Святого Павла, архипресвитер подчеркнул, что для завершения этой работы было приложено немало усилий. Он сказал, что проделанная при поддержке Азербайджана работа по обеспечению безопасности в этой базилике имеет исключительное значение, учитывая количество паломников, прибывающих в Рим.