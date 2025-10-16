В Баку откроется новый цирк – ФОТО

В самое ближайшее время в столице Азербайджана откроется новый цирк.

«Наконец-то в ближайшие дни на территории «Aquatic» (Дворец водных видов спорта – прим. ред.) откроется новый цирк. То, что когда-то было просто идеей, сегодня становится реальностью», - отмечает в социальной сети Заур Якубов, выражая благодарность Министерству культуры, Министерству молодежи и спорта, команде «Aquatic» и «всем, кто старался, за блестящую работу».

«Для жителей Баку - это долгожданное событие», - подчеркивает З.Якубов.