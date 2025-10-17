 Суд изучил призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Суд изучил призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана - ФОТО

First News Media21:40 - 17 / 10 / 2025
Суд изучил призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана - ФОТО

17 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала судья З. Агаев сообщил, что в суд обратилась группа лиц, известных как потерпевшие по делу, с заявлением о невозможности участия в судебном разбирательстве по уважительной причине, подтвердив показания, данные ими на предварительном следствии, и ходатайствуя об их оглашении на судебном заседании.

Стороны не возражали против оглашения в суде показаний потерпевших, данных ими на предварительном следствии.

З. Агаев сказал, что эти показания будут оглашены на следующих судебных заседаниях.

Затем судебное заседание продолжилось оглашением документов.

Таким образом, документы были изучены на основе интервью обвиняемых Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна, Левона Мнацаканяна и других на ряде информационных интернет-ресурсов, заявлений, сделанных на встречах, и высказанных мнений, а также их публикаций в социальных сетях.

Согласно документам, в этих интервью, заявлениях, выступлениях и публикациях содержались призывы, создающие основу для разжигания межнациональной, национальной и религиозной вражды между народами, выступления, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, иная преступная информация, а также призывы к войне и терроризму.

После оглашения документов председательствующий на заседании предоставил обвиняемым возможность высказать свое мнение по ним.

Обвиняемый Л. Мнацаканян выступил и ходатайствовал о пересмотре интервью, данного им армянскому журналисту на Джыдыр дюзю.

Начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов сообщил, что интервью было показано во время допроса обвиняемого на одном из предыдущих судебных заседаний, и Л. Мнацаканян ответил на вопросы гособвинителей по этому поводу. Он подчеркнул, что при рассмотрении данного интервью на том же заседании Л. Мнацаканян высказал свое мнение по тем частям, с которыми он не согласен, что также было отражено в протоколе заседания. Прокурор, представляющий сторону гособвинения, заявил об отсутствии необходимости в пересмотре доказательств и просил суд принять во внимание вышеизложенное.

После этого судья З. Агаев огласил часть протокола заседания, где была показана видеозапись интервью, в которой Л. Мнацаканян выразил свое недовольство.

Вслед за этим обвиняемый Д. Ишханян обратился к суду, заявив, что возможность посмотреть видеозапись интервью медиа ему предоставил бывший заместитель министра обороны Армении Манвел Григорян.

Отметим, что на предыдущем судебном заседании Д. Ишханян просил загрузить видеозапись на планшет, предоставленный обвиняемому.

Д. Ишханян также хотел ознакомиться с копией секретного документа, подписанного «заместителем начальника штаба армии» самопровозглашенного режима Камо Варданяном.

Копия приказа была представлена обвиняемому для ознакомления.

Кроме того, обвиняемые Давид Ишханян и Давид Бабаян заявили, что не согласны со многими положениями, указанными в оглашенных документах.

В своей речи обвиняемый А. Гукасян просил суд создать ему условия для выражения своего мнения по оглашенным документам на следующем судебном заседании.

Судья З. Агаев заявил, что его просьба будет принята во внимание.

Судебный процесс продолжится 20 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Поделиться:
459

Актуально

Точка зрения

Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Точка зрения

Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Общество

Суд изучил призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана - ФОТО

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Общество

Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

Свекровь убитой мужем Метанет: «Моя невестка была чиста, как слеза, а сыну запудрили мозги» – ВИДЕО

Суд изучил призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана - ФОТО

Членам семьи Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

Последние новости

Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Сегодня, 00:05

Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Сегодня, 00:00

Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан - ФОТО

17 / 10 / 2025, 23:48

Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

17 / 10 / 2025, 23:41

Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

17 / 10 / 2025, 23:37

У 8 из 19 задержанных полицией турецких знаменитостей было выявлено в крови наличие наркотических веществ

17 / 10 / 2025, 23:35

Свекровь убитой мужем Метанет: «Моя невестка была чиста, как слеза, а сыну запудрили мозги» – ВИДЕО

17 / 10 / 2025, 23:20

Генсек D-8: Правительство Азербайджана вносит важный вклад в региональное сотрудничество в области энергетического перехода и устойчивости к изменению климата

17 / 10 / 2025, 23:00

Подписаны новые соглашения между Азербайджаном и странами Африки - ФОТО

17 / 10 / 2025, 22:40

Портал Vatican News опубликовал статью о визите Мехрибан Алиевой в Ватикан

17 / 10 / 2025, 22:20

Опубликованы детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокус Сити Холле»

17 / 10 / 2025, 22:00

Суд изучил призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана - ФОТО

17 / 10 / 2025, 21:40

Членам семьи Рамиза Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

17 / 10 / 2025, 21:21

В Иране проснулся вулкан, считавшийся потухшим более 700 тыс. лет

17 / 10 / 2025, 21:00

Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

17 / 10 / 2025, 20:40

Утвержден состав Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках - УКАЗ

17 / 10 / 2025, 20:20

III Азербайджанский национальный градостроительный форум завершил свою работу - ФОТО - ВИДЕО

17 / 10 / 2025, 20:03

Состоялся гала-концерт по случаю Дня города Физули - ФОТО

17 / 10 / 2025, 20:00

Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV - ФОТО

17 / 10 / 2025, 19:47

Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку

17 / 10 / 2025, 19:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10