Эмоции на пике - второй из 14 автомобилей разыгран!

Эмоции достигают пика в мега-лотерее Bakcell на основе искусственного интеллекта (ИИ)! Второй автомобиль “Zeekr 001” уже нашёл своего владельца. Гюльшен Гаджиева, выбранная ИИ, получила свой автомобиль сегодня.

И это только начало! В ближайшие недели ещё 11 автомобилей “Zeekr 001” будут вручены счастливым победителям. Напомним, что абоненты Bakcell каждый день могут выиграть “iPhone 17”, каждую неделю — “Zeekr 001”, а в финале — “Porsche Cayenne”.

Эмоции в мега-лотерее растут с каждым днём! Получи пакет «Шанс» прямо сейчас и увеличь свои шансы на победу в 3 раза!

Пакеты «Шанс»:

• Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса → *808#3#YES

• Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов → *808#25#YES

• Пакет «Шанс» за 20 AZN – 150 шансов → *808#150#YES

На данный момент в лотерее Bakcell уже 2 победителя автомобилей “Zeekr 001” и 13 победителей “iPhone 17”.

Подробности: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.