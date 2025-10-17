Состоялся гала-концерт по случаю Дня города Физули - ФОТО

В продолжение мероприятий по случаю Дня города Физули была организована концертная программа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на гала-концерте, организованном в центральном парке, выступили деятели искусства. Также состоялись выступления танцоров. Юные спортсмены продемонстрировали на площади свое мастерство.

В Физули, который вот уже два года, как распахнул свои объятия для родных жителей, в очередной раз проводится День города Физули с участием жителей. Отметим, что в ходе 44-дневной Отечественной войны город Физули был освобожден от оккупации 17 октября 2020 года. Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева «Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики» от 31 июля 2023 года, 17 Октября ежегодно торжественно отмечается как День города Физули.