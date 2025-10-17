 Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку | 1news.az | Новости
Общество

Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку

First News Media19:30 - Сегодня
Капитан воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул–Ургенч, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолёт типа Airbus A320 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 17:26 по местному времени.

Сразу после посадки на место происшествия была направлена бригада медицинской службы, которая оказала пассажиру первую медицинскую помощь.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев располагает возможностями для оперативного реагирования во всех чрезвычайных и неотложных ситуациях и реализует процедуры, соответствующие международным стандартам, с целью обеспечения безопасности пассажиров.

