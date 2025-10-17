 III Азербайджанский национальный градостроительный форум завершил свою работу - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Фаига Мамедова20:03 - Сегодня
Сегодня завершился III Азербайджанский национальный градостроительный форум (NUFA3). Форум был организован совместно Государственным комитетом Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре и Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и был посвящен теме: «К климатически устойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения».

Как передает 1news.az, в этом году Форум проводился в двух городах – Ханкенди и Баку. Мероприятие собрало около 1500 участников в онлайн- и офлайн-форматах, в том числе более 200 делегатов из 65 стран, среди которых были представители правительств, городов-побратимов, посольств и дипломатических миссий, академических институтов и международных организаций, частного сектора, гражданского общества и эксперты. Общее количество онлайн-просмотров Форума составило около 1400.

В рамках мероприятия было организовано 10 панельных сессий. На сессиях обсуждались такие актуальные вопросы, как устойчивое градостроительство, адаптация к изменению климата, инклюзивное развитие и восстановление городов. Участники обменялись передовым опытом в области обеспечения жильем, финансовых и инновационных механизмов, территориального планирования, цифровизации, сохранения культурного наследия и здоровых городских сообществ.

Особое внимание также было уделено модели постконфликтного восстановления в Азербайджане. Масштабные проекты восстановления и реконструкции, реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, основаны на принципах «Building Back Better» («Восстановить лучше прежнего») и направлены на формирование безопасной, устойчивой и благоприятной для проживания городской среды.
В рамках мероприятия, проведенного совместно с Национальным советом молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) под темой «Единство молодежи для наших будущих городов», молодые люди обменялись мнениями о будущем устойчивых городов, инновационных подходах и активном участии молодежи в этом процессе.

Отдельная сессия была посвящена жилищному вопросу. Эта тема перекликается с основной концепцией 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты».

На церемонии закрытия выступил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, который заявил, что NUFA3 стал важным этапом в укреплении национального, регионального и глобального диалога о будущем городов и открыл новую страницу в сотрудничестве по подготовке к Всемирному форуму городов в Баку.

В завершение своего выступления Анар Гулиев обратился к участникам с символическим посланием, отражающим дух и цель Форума:
«Вместе мы можем построить такое будущее, в котором каждый город будет устойчивым к климатическим вызовам, каждое сообщество — здоровым, а каждый человек — неотъемлемой частью этой городской истории».

