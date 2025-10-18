Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 19 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16, днем – 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 70-80% ночью и 55-60% днем.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых горных местностях днем возможны кратковременные дожди. Местами – туман. Ветер – восточный. Температура воздуха ночью составит 12-16, днем – 20-24, в горах: ночью – 0-4, днем – 5-10 градусов тепла.