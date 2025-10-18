 В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал | 1news.az | Новости
Общество

В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал

First News Media16:28 - Сегодня
В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал

В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения.

Инцидент произошел на автодороге Гусар-Шахдаг.

Легковой автомобиль марки Renault во время движения съехал с дороги и опрокинулся в водоканал.

В результате происшествия житель Агдамского района Э.Аскеров (1992 г.р.), житель Билясуварского района А.Джафарзаде (1996 г.р.), житель Уджарского района Р.Гусейнов (2004 г.р.), житель Бардинского района Н.Мамедов (1994 г.р.) и житель Гусарского района Н.Салимов (1994 г.р.) были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту происшествия ведется расследование.

Источник: Report

