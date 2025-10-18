 Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому и устойчивому миру для Украины. | 1news.az | Новости
Мнение

Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому и устойчивому миру для Украины.

18:53 - Сегодня
Уроки истории: карабахский опыт, Бишкекский протокол и путь к справедливому и устойчивому миру для Украины.

История часто становится самым ценным источником уроков для современности. Для Украины, которая сегодня отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность, опыт первой карабахской войны и Бишкекского протокола 1994 года является важным ориентиром в поиске устойчивого и справедливого мира.

Первая карабахская война 1990-х годов унесла тысячи жизней, заставила сотни тысяч людей покинуть свои дома и оставила регион в состоянии продолжительной неопределённости. Ключевым моментом в прекращении насилия стало подписание Бишкекского протокола, который официально зафиксировал прекращение огня и открыл путь для дипломатических переговоров.

Особую историческую роль в этом процессе сыграл Гейдар Алиев — тогдашний Президент Азербайджана, навсегда вошедший в историю как общенациональный лидер азербайджанского народа. Его политическая воля, стратегическое видение и способность сочетать национальные интересы с привлечением международных партнёров стали решающими для прекращения активных боевых действий. Гейдар Алиев понимал, что мир, даже временный, является предпосылкой для стабильности, восстановления экономики, укрепления вооружённых сил, международной поддержки и общественного доверия. Его решимость продемонстрировала всему миру важность лидерства и политической ответственности в процессах миростроительства.

Опыт Карабаха ясно показывает: мир не возникает сам по себе — его нужно строить системно и взвешенно. Немедленное прекращение боевых действий — это первый и самый важный шаг, который спасает жизни и открывает путь к переговорам. Развитие оборонных сил и ответственное лидерство способны координировать внутренние усилия и привлекать международных партнёров, формируя доверие и контроль за выполнением договорённостей.

Сегодня Украина находится в схожей ситуации. Российская агрессия продолжается уже более 11 лет, а полномасштабная война — долгие 3 года и 8 месяцев. Украинский народ демонстрирует невероятную стойкость, а международное сообщество поддерживает нашу борьбу и готово к совместным дипломатическим шагам ради мира и обеспечения гарантий безопасности.

Сегодня стратегическое партнёрство между Украиной и Азербайджаном является важным фактором укрепления безопасности и стабильности в регионе. Обе страны объединяет общее стремление защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также активное сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, экономики и дипломатии, создающее надёжную основу для долгосрочного развития. Азербайджан, так же как и Украина, прекрасно понимает критическое значение международной поддержки для обеспечения государственной независимости и успеха любого мирного процесса.

Бишкекский протокол, подписанный в мае 1994 года, стал историческим шагом в прекращении карабахского конфликта. Протокол предусматривал немедленное прекращение огня, отвод тяжёлой техники, организацию обмена пленными и обеспечение безопасности гражданского населения. Подписанный в чрезвычайно сложных условиях, он установил перемирие и открыл путь для дальнейших стратегических шагов по развитию страны. В том же 1994 году, 20 сентября, в Баку под руководством Гейдара Алиева был подписан «Контракт века» с ведущими международными нефтегазовыми компаниями, который обеспечил масштабные инвестиции в добычу и транспортировку нефти и газа, став основой для экономического возрождения и модернизации энергетического сектора Азербайджана. Эти события демонстрируют, как дипломатическое урегулирование конфликта и международное сотрудничество могут взаимодействовать, создавая условия не только для мира, но и для устойчивого экономического развития, привлечения инвестиций и интеграции страны в глобальные рынки.

Опыт Карабаха показывает, что даже в самые трудные времена мир возможен при сочетании внутренней политической воли, стратегического лидерства и активной международной поддержки. Для Украины эти уроки исключительно важны: они подтверждают, что устойчивый и справедливый мир достигается благодаря мужеству и героизму Сил обороны и всего народа, последовательной дипломатии, международной поддержке и вниманию к гуманитарным и безопасностным аспектам.

Анализируя опыт Карабаха, можно видеть, что даже после длительных и разрушительных конфликтов мир возможен при наличии политической воли, международной поддержки и координации действий на стратегическом уровне. Важным примером этого стало подписание в этом году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном при поддержке и непосредственном участии Президента США Дональда Трампа мирной декларации. Это историческое событие, изменившее ситуацию с безопасностью в регионе, подчёркивает, что международное посредничество и решимость лидеров способны превращать кризисные ситуации в реальные возможности для мира и развития.

Ежегодно 18 октября Азербайджанская Республика отмечает важную годовщину восстановления своей независимости, впервые обретённой 28 мая 1918 года. Сегодня Азербайджан не только полностью восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, но и активно укрепляет региональное лидерство, расширяя политическое, экономическое, энергетическое и оборонное сотрудничество со стратегическими партнёрами. Украина искренне поздравляет Азербайджан с этой значимой датой и выражает благодарность за помощь и последовательную поддержку в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета.

Справедливый мир — это не просто отсутствие войны, а комплексное восстановление силы международного права и установление надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. Опыт Карабаха, а также уроки Бишкекского протокола 1994 года и нынешней мирной декларации показывают, что даже в сложных и продолжительных военных конфликтах можно достичь устойчивого мира, если есть политическая решимость, стратегическое ответственное лидерство и поддержка международного сообщества. В этом контексте партнёрство Украины с Азербайджаном приобретает особое значение: совместные усилия в области региональной безопасности, энергетического и экономического развития создают прочную основу для стабильности и процветания обеих стран в будущем.

Автор: Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев

