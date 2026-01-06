 Селин Дион начала самостоятельно вести TikTok и с юмором обратилась к фанатам - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Селин Дион начала самостоятельно вести TikTok и с юмором обратилась к фанатам - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:12 - Сегодня
Селин Дион начала самостоятельно вести TikTok и с юмором обратилась к фанатам - ВИДЕО

57-летняя всемирно известная канадская певица Селин Дион стала активным пользователем социальной сети TikTok и лично начала осваивать платформу.

Хотя официальный аккаунт певицы существовал и ранее, долгое время в нём публиковались видеоматериалы, ранее размещённые в Instagram, а также отрывки песен и клипов. Теперь ситуация изменилась: Селин Дион решила вести TikTok сама и записала первое видеообращение к поклонникам. В нём артистка с юмором рассказала, как пришла к этому решению: «Меня зовут Селин. У меня есть дети. Они сказали: «Нам срочно нужно завести тебе TikTok и всё такое». А я такая: «Что за TikTok? Я вроде слышала это слово». И вдруг - бац - я становлюсь модной. Селин Дион – крутая! Это потрясающе».

К видео певица также добавила комментарий, в котором рассказала, что команда сообщила о том, что пришло время для перемен. По её словам, сначала она не поняла, о чём идёт речь, однако вскоре выяснилось, что речь идёт о чём-то совершенно новом. Артистка отметила, что её команда пообещала взять все организационные моменты на себя, после чего вернула ей телефон и незаметно отошла в сторону. В итоге Селин Дион призналась, что теперь шаг за шагом осваивает мир TikTok, и поблагодарила поклонников за поддержку, подчеркнув, что рада быть с ними вместе.

Фанаты тепло приняли появление Селин Дион в TikTok, активно комментируя и поддерживая певицу в период её активного освоения TikTok.

@celinedion

They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx… ♬ original sound - Celine Dion

