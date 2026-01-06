В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем

В рамках борьбы с детским ожирением в Британии запретили рекламировать вредные продукты днем.

Об этом говорится в пресс-релизе минздрава Соединенного Королевства.

В ведомстве рассказали, что запрет на рекламу неполезных продуктов питания и напитков будет действовать с 5:30 до 21:00 на телевидении и в интернете. Таким образом британское правительство выполняет обещание вырастить «самое здоровое поколение детей за всю историю». Эти «решительные и передовые» меры должны ежегодно исключать из рациона детей до 7,2 млрд калорий.

К потенциально «неполезной» пище минздрав относит безалкогольные напитки, шоколад и сладости, пиццу, пирожные и мороженое, сухие завтраки и каши, бутерброды, подслащенные хлебобулочные изделия и йогурт.

Источник: Gazeta.ru