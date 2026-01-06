 В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем

First News Media10:53 - Сегодня
В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем

В рамках борьбы с детским ожирением в Британии запретили рекламировать вредные продукты днем.

Об этом говорится в пресс-релизе минздрава Соединенного Королевства.

В ведомстве рассказали, что запрет на рекламу неполезных продуктов питания и напитков будет действовать с 5:30 до 21:00 на телевидении и в интернете. Таким образом британское правительство выполняет обещание вырастить «самое здоровое поколение детей за всю историю». Эти «решительные и передовые» меры должны ежегодно исключать из рациона детей до 7,2 млрд калорий.

К потенциально «неполезной» пище минздрав относит безалкогольные напитки, шоколад и сладости, пиццу, пирожные и мороженое, сухие завтраки и каши, бутерброды, подслащенные хлебобулочные изделия и йогурт.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
269

Актуально

Общество

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

Общество

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного ...

Политика

Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар ...

Политика

Ильхам Алиев рассказал, что будет на территории бывшей «Советской»

В мире

Нетаньяху передал послание Ирану через Путина

Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем

В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

Последние новости

Нетаньяху передал послание Ирану через Путина

Сегодня, 12:50

Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

Сегодня, 12:45

Стало известно состояние пострадавшего в ДТП перед Европейской азербайджанской школой

Сегодня, 12:40

Введены временные ограничения на импорт мяса из этих стран

Сегодня, 12:25

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного проникновения на борт

Сегодня, 12:18

В Азербайджане изъято из оборота более 300 кг наркотиков

Сегодня, 12:02

В Азербайджане выросли цены на ряд газет

Сегодня, 11:35

Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

Сегодня, 11:00

В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем

Сегодня, 10:53

Скончалась сценарист фильма «Свекровь» Маргарита Малеева

Сегодня, 10:45

Сериал «Эмили в Париже» продлен на шестой сезон - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

Сегодня, 10:32

В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ

Сегодня, 10:25

Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата

Сегодня, 10:20

В Сальяне расследуют смерть ребенка: родители обвиняют врачей в халатности - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

Селин Дион начала самостоятельно вести TikTok и с юмором обратилась к фанатам - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар Алиев

Сегодня, 10:08

Ильхам Алиев рассказал, что будет на территории бывшей «Советской»

Сегодня, 09:47

Президент: Одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает - ВИДЕО

Сегодня, 09:43

Ильхам Алиев: Ведь Палестина тоже особо нас не защищала

Сегодня, 09:33
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43