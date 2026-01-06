Ильхам Алиев: Ведь Палестина тоже особо нас не защищала

«К нам такие обращения поступали. Естественно, прежде чем принимать решение об этом, мы должны четко понимать, каков может быть мандат операции и какого рода операции могут быть», - заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о возможном участии Азербайджана в операциях по стабилизации ситуации в секторе Газа.

«Мы имеем опыт участия в миротворческих операциях и в Ираке, и до этого еще в Косово, ну и само собой в Афганистане, поэтому прекрасно знаем структуру действий. Что касается ситуации в секторе Газа, до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет. Это будут миротворческие операции или операции по установлению мира, как это говорится по-английски, peacekeeping или peace enforcement. Это две разные вещи. Ко второму мы, естественно, не готовы, и никогда даже не рассматривали наше участие. Что касается нашей миротворческой миссии в Афганистане, то, к счастью и в том числе благодаря нашей позиции, у нас не было ни одного пострадавшего. То есть не было жертв за все эти годы, именно потому что мы видели свою функцию в охране стратегических объектов. Мы никогда не участвовали в боевых действиях, и участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается», - заявил глава государства.

Второй фактор, который мы доводили до наших американских партнеров, заключался в том, что моя страна – пострадавшая от агрессии, страна, понесшая большие жертвы и в Первую Карабахскую – меньше, но тем не менее, – и во Вторую Карабахскую войну, - отметил Президент.

«И каждый азербайджанский гражданин для нас ценен. И мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то. Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. Никто нас не защищал. И в том числе, при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции Организации исламской конференции, которые поддерживались всеми. Мы за это благодарны всем странам, точно так же, как и Азербайджан и в ООН, и в Движении присоединения, и в Организации исламского сотрудничества всегда поддерживал Палестину и создание Государства Палестина. И посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана. Поэтому я всегда исходил из того, что дела арабских стран должны решать сами арабские страны. И до сих пор глубоко убежден, что неарабские мусульманские страны не должны бежать впереди паровоза. Это ни к чему хорошему не приведет. Есть Арабская лига, есть позиция Арабской лиги, она достаточно четкая, и мы следуем этому. Есть решения Организации исламского сотрудничества, и мы эти решения принимали в том числе, и мы следуем этому. Поэтому проявлять ненужную активность и опять же бежать впереди паровоза – не самое лучшее занятие», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Мы, что касается возможности участия в каких-то действиях на Ближнем Востоке, были удивлены заявлением посла США в ООН, который заявил, что Азербайджан дал согласие. Мы согласия не давали и по дипломатическим каналам американской администрации довели, что такого рода ложные заявления неприемлемы, они создают ложную картину. Может быть, была попытка, сказав, что Азербайджан согласился, кого-то еще заманить в этот процесс, я не исключаю, но если это так, то это вообще абсолютно неприемлемо. Мы составили вопросник из более чем 20 вопросов, и передали это американской стороне. Пока эти вопросы не будут разъяснены, никакого участия Азербайджана ни в какой миссии не предусматривается. Так что спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что очень много в иностранной прессе ходит спекуляций на эту тему. Особенно когда высокопоставленный чиновник американской дипломатии делает такие безответственные и ложные заявления. И это дало мне возможность и нашей, и международной аудитории довести нашу позицию по этому вопросу», - подчеркнул глава государства.