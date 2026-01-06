Сериал «Эмили в Париже» продлен на шестой сезон - ВИДЕО

Netflix официально подтвердил продление сериала «Эмили в Париже» на шестой сезон - решение было принято на фоне высоких показателей пятого сезона, который продемонстрировал рекордные результаты на платформе.

Пятый сезон романтической драмы с Лили Коллинз в главной роли получил 76% на Rotten Tomatoes, а за первые 11 дней после релиза набрал 26,8 млн просмотров по всему миру - проект вошёл в топ-10 самых популярных сериалов Netflix в 91 стране, что стало одним из ключевых факторов продления.

Точная дата премьеры шестого сезона пока не объявлена, как и не раскрывается его сюжет – не исключено, что основное действие очередного сезона сериала пройдет в Греции.

