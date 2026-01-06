В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в ходе операций против ФЕТО, продолжающихся последние 20 дней, были задержаны 223 подозреваемых, которые действовали в "секретных структурах", использовали ByLock, поддерживали связь с членами организации через таксофоны и предоставляли материальную помощь. Министр Ерликая заявил: "Ловушки, созданные против национальной воли, одна за другой разрушаются".

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил о продолжающихся в течение последних 20 дней операциях против ФЕТО. Ерликая отметил, что было задержано 223 подозреваемых, которые действовали в рамках тайных структур, использовали зашифрованную программу для общения ByLock и общались по анкетным телефонам. Из задержанных 87 человек были арестованы, 50 человек подверглись судебному контролю. Операции проводились в различных провинциях Турции.

"87 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ АРЕСТОВАНЫ"

Министр Ерликая в своем письменном заявлении отметил: "В ходе наших операций против ФЕТО, продолжающихся в течение последних 20 дней, задержано 223 подозреваемых. 223 подозреваемых, которые действовали в рамках 'тайных структур' ФЕТО, использовали зашифрованную программу для общения ByLock, продолжали общаться с членами организации по анкетным телефонам и обеспечивали материальную поддержку через связанных с организацией торговцев.

87 из них были арестованы. В отношении 50 человек были применены меры судебного контроля. Процедуры в отношении остальных продолжаются.

В координации с нашими прокуратурами и Главным управлением по борьбе с терроризмом; Управлениями безопасности по борьбе с терроризмом и организованной преступностью;

Операции, проведенные в Анталье, Амасии, Анкаре, Измире, Ялове, Стамбуле, Эдирне, Конье, Сакарье, Мерсине, Коджаэли, а также в Адне, Афьонкарахисаре, Айдыне, Аксарае, Балıkесире, Бурсе, Болу, Чанаккале, Чоруме, Денизли, Элазиге, Эскишехире, Эрзуруме, Газииантепе, Хатае, Игдыре, Испарте, Кахраманмараше, Кастамону, Кайсери, Кırıkkale, Кютахье, Манисе, Мугле, Невшехире, Нигде, Османие, Сивасе, Шанлыурфе, Текирдаге, Трабзоне, Ушаке, Йозгате и Зонгулдаке; также были задержаны лица, имеющие окончательные тюремные приговоры и находящиеся в розыске.

"ЗАСТАВКИ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОЛИ ПО ОДНОМУ РАСПУСКАЮТСЯ"

Заставки, установленные против национальной воли, по одному распускаются. Наша борьба с теми, кто угрожает целостности нашего государства и спокойствию нашего народа, продолжается с решимостью! Поздравляю всех, кто принял участие."