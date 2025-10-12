Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались

Контакты между Россией и Азербайджаном полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

«Справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время контакты между странами продолжаются, в том числе, по линии «администрации и помощников».

Источник: РИА Новости