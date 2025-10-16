Cаакашвили: Ильхам Алиев отстоял честь всего Кавказа

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал недавнюю встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе.

«На самом деле Ильхам Алиев отстоял честь всего Кавказа во взаимоотношениях с Россией - и подал пример всем остальным.

Неслучайно те, кто раньше на Западе сторонился Азербайджана, теперь стоят в очереди, чтобы засвидетельствовать свое уважение президенту этой страны», - написал Саакашвили.