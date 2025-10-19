ХАМАС: Мы не нарушали мирный режим в Газа

Представители движения ХАМАС опровергли обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«ХАМАС отвергает эти обвинения в заявлении госдепа США и категорически отрицает утверждения о «неизбежном нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», — сказано в заявилении движения.

До этого власти США предупредили страны — гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

РИА Новости