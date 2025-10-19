В ТРСК проходят президентские выборы

В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) началось голосование на первом туре девятых по счету президентских выборов.

Голосование началось в 08.00 утра и продлится до 18.00 по местному времени. По всей стране открыты 777 избирательных участков.

Общее число зарегистрированных избирателей в ТРСК составляет 218 313 человек.

Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться абсолютным большинством голосов — более 50%. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, два лидера по итогам голосования выйдут во второй тур, который состоится через неделю.

Кандидат, получивший наибольшее количество голосов во втором туре, получит право занять президентское кресло.

В первом туре выборов, в которых участвуют 7 кандидатов, из которых 5 независимые, порядок голосования следующий: Осман Зорба (Кипрская социалистическая партия) 1, Туфан Эрхюрман (Республиканская турецкая партия) 2, Ариф Салих Кырдаг (независимый) 3, Ахмет Боран (независимый) 4, Мехмет Хасгюлер (независимый) 5, Ибрагим Языджи (независимый) 6, Хюсейн Гюрлек (независимый) 7, Эрсин Татар (независимый) 8.

Хюсейн Гюрлек, который занимает 7-е место в бюллетене, объявил за день до выборов, что он снимает свою кандидатуру в пользу Эрсина Татара.

Источник: Anadolu Ajansı