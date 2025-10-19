США заявили о нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

США уведомили государства - гаранты соблюдения мирных договоренностей в секторе Газа о возможности нарушения режима прекращения огня радикальным палестинским движением ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Из него следует, что у США имеются "достоверные данные, указывающие на неминуемое нарушение режима прекращения огня ХАМАС". Согласно позиции США, "запланированная атака против палестинского населения стала бы прямым и серьезным нарушением договоренностей о прекращении огня и подорвала бы существенный прогресс". "Страны-гаранты требуют от ХАМАС придерживаться своих обязательств по условиям прекращения огня", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

"Если ХАМАС осуществит эту атаку, будут приняты меры по защите населения Газы и поддержания целостности прекращения огня", - говорится в документе. Как отметили в Госдепе, государства-гаранты "привержены обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию тишины и продвижению мира и процветания людей в Газе и во всем регионе".

Источник: ТАСС